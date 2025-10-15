Les mercredis de l’Etoile Verte Sainte-Colombe

Début : 2025-10-15 09:30:00

fin : 2025-10-15 11:30:00

2025-10-15

Les mercredis de l’Etoile verte reprennent avec la découverte des animaux et des ateliers nature de 9h30 à 11h30 avec Elise et Aurélie.

Programme arrivée et jeu libre de 9h30 à 10h

Activité thématique de 10h à 11h

Jeu libre et départ de 11h à 11h30

A Sainte Colombe , 211 route du Calvaire

Pour les enfants de 4 à 10 ans, tarif libre . Tous les mercredis, hors vacances scolaires. .

Etoile verte Sainte-Colombe 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 75 65 60 38

L’événement Les mercredis de l’Etoile Verte Sainte-Colombe a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre