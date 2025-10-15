Les Mercredis de l’Histoire au Mémorial de Falaise Comment la bataille de Normandie a façonné la mémoire et l’identité des civils par Peggy Quinette Le Mémorial de Falaise Falaise

Le Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise

Mercredi 15 octobre

Comment la bataille de Normandie a façonné la mémoire et l’identité des civils

par Peggy Quinette

Au printemps 2024, des psychologues et des chercheurs en sciences sociales ont rencontré 64 témoins civils de la Bataille de Normandie et ont étudié leurs souvenirs. A travers leur récit, les chercheurs ont examiné le sens attribué à ces événements et les conséquences sur le parcours de vie de ces personnes. 80 ans plus tard, et après des périodes parfois silencieuses, la parole devient irrépressible, soulignant le poids de ces souvenirs tout au long de la vie.

L’intervenante Peggy Quinette est Maître de conférences en psychologie à l’Université de Caen et membre de l’unité de recherche Inserm NIMH (Neuropsychologie et Imagerie de la Mémoire Humaine) localisée au Pôle des Formations de recherche en Santé à Caen.

Ses travaux de recherches portent sur les liens entre la mémoire autobiographique et l’identité et en particulier les modifications engendrées après l’exposition à un événement traumatique.

Pratique

Mercredi 15 octobre de 11h à 12h30

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles (pas de réservation) Informations 02 31 20 02 97 / 02 31 90 17 26 .

Le Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 20 02 97 info@memorial-falaise.fr

Wednesday, October 15

« How the Battle of Normandy shaped the memory and identity of civilians »

by Peggy Quinette

Mittwoch, 15. Oktober

« Wie die Schlacht um die Normandie das Gedächtnis und die Identität der Zivilbevölkerung geprägt hat »

von Peggy Quinette

Italiano :

Mercoledì 15 ottobre

« Come la Battaglia di Normandia ha plasmato la memoria e l’identità dei civili »

di Peggy Quinette

Espanol :

Miércoles 15 de octubre

« Cómo la batalla de Normandía modeló la memoria y la identidad de los civiles

por Peggy Quinette

