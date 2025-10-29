Les Mercredis de l’Histoire au Mémorial de Falaise “Dans l’enfer de la guerre des Haies” par Patrick Fissot Le Mémorial de Falaise Falaise

Le Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise

Mercredi 29 octobre de 11h à 12h30

Mercredi 29 octobre de 11h à 12h30

La guerre des haies fut certainement le combat le plus difficile mené par les troupes américaines en Europe. Durant ces longues semaines qui suivent le débarquement, les GI’s ont été confrontés à un environnement inattendu dont l’état-major n’avait pas mesuré l’importance. Le bocage s’est avéré être un terrible piège pour les recrues américaines inexpérimentées en même temps qu’un formidable atout pour les défenseurs allemands. Pendant plus d’un mois et demi, les hommes ont souffert et vécu l’enfer.

Quel était leur quotidien ? Avec un moral souvent bas et une mauvaise nourriture, comment se prépare-t-on aux combats ? Quelles leçons doit-on tirer de la résistance allemande ? Que faire face à la pression américaine ? Comment composer avec l’aviation, les chars ou l’artillerie ? Loin du récit chronologique cette conférence nous plonge au cœur du champ de bataille, auprès de ceux qui ont écrit l’Histoire.

Patrick Fissot est historien des deux conflits mondiaux, professeur d’Histoire et conservateur en charge des collections au Normandy Victory Museum de Carentan.

A l’issue de la rencontre une vente-signature de son livre La guerre des haies. Deux mois dans l’enfer du bocage normand (juin-août 1944), Orep, 2024.

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles .

Le Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 20 02 97 info@memorial-falaise.fr

English : Les Mercredis de l’Histoire au Mémorial de Falaise “Dans l’enfer de la guerre des Haies” par Patrick Fissot

Wednesday, October 29, 11am to 12:30pm

Les Mercredis de l’Histoire: Conference « In the hell of the hedge war? by Patrick Fissot

German :

Mittwoch, 29. Oktober von 11.00 bis 12.30 Uhr

Les Mercredis de l’Histoire: Vortrag « In der Hölle des Heckenkriegs » von Patrick Fissot

Italiano :

Mercoledì 29 ottobre dalle 11.00 alle 12.30

Les Mercredis de l’Histoire: Conferenza « Dans l’enfer de la guerre des Haies? di Patrick Fissot

Espanol :

Miércoles 29 de octubre de 11h a 12h30

Les Mercredis de l’Histoire: Conferencia « Dans l?enfer de la guerre des Haies? por Patrick Fissot

