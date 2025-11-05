Les Mercredis de l’Histoire au Mémorial de Falaise Harry Baur le destin tragique d’une vedette du cinéma français par François Guéroult Le Mémorial de Falaise Falaise

Les Mercredis de l’Histoire au Mémorial de Falaise Harry Baur le destin tragique d’une vedette du cinéma français par François Guéroult Le Mémorial de Falaise Falaise mercredi 5 novembre 2025.

Le Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise Calvados

Début : 2025-11-05 11:00:00

fin : 2025-11-05 12:30:00

2025-11-05

Mercredi 06 novembre

Harry Baur le destin tragique d’une vedette du cinéma français

par François Guéroult

On l’oublie parfois aujourd’hui, Harry Baur fut LA grande vedette du cinéma français dans les années 30 c’est lui qui, le premier, a incarné à l’écran Jean Valjean, Maigret ou encore Beethoven… Mais la guerre le plaça dans une situation terrible cible de l’extrême-droite française, décrié par la Résistance pour avoir tourné un film à Berlin, il mourut à Paris en 1943 après avoir été torturé par la Gestapo. Rouvrir le dossier Harry Baur, c’est se plonger dans la complexité d’un destin singulier et injustement méconnu.

L’intervenant, François Guéroult, natif de Falaise, est journaliste à Radio France. Il est l’auteur de romans historiques publiés aux Editions Infimes (Oradour, le roman d’un procès ; L’autre Goering ; Goulag football club, etc.)

A l’issue de la conférence, une vente signature de son livre Trouble jeu. Le dossier Harry Baur (éditions Infimes, 2025) sera organisée.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. .

Le Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 20 02 97

English : Les Mercredis de l’Histoire au Mémorial de Falaise Harry Baur le destin tragique d’une vedette du cinéma français par François Guéroult

Wednesday, November 06

« Harry Baur: the tragic destiny of a French film star »

by François Guéroult.

German : Les Mercredis de l’Histoire au Mémorial de Falaise Harry Baur le destin tragique d’une vedette du cinéma français par François Guéroult

Mittwoch, 06. November

« Harry Baur: Das tragische Schicksal eines französischen Filmstars »

von François Guéroult.

Italiano :

Mercoledì 06 novembre

« Harry Baur: il tragico destino di una star del cinema francese »

di François Guéroult.

Espanol :

Miércoles 6 de noviembre

« Harry Baur: el trágico destino de una estrella del cine francés »

por François Guéroult.

