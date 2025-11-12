Les Mercredis de l’Histoire au Mémorial de Falaise Jeanne, une jeunesse en Normandie à l’été 1944. Histoire d’un témoignage et de sa publication Mémorial de Falaise Falaise

Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise Calvados

Début : 2025-11-12 11:00:00

fin : 2025-11-12 12:30:00

2025-11-12

Mercredi 12 novembre

Jeanne, une jeunesse en Normandie à l’été 1944. Histoire d’un témoignage et de sa publication par Françoise Passera et Guillaume Yverneau

par Françoise Passera et Guillaume Yverneau

La conférence se propose de vous présenter Jeanne Le Corsu, une jeune adolescente normande de la région de Caen prise avec sa famille dans les combats de l’été 1944. Son journal intime, écrit au moment des événements, est un tableau haut en couleurs, riche, parfois drôle malgré les épreuves traversées. Le document a aussi son histoire après la guerre. Il s’agira de revenir au manuscrit original, à ses différentes versions et aux choix qui ont guidé son édition.

Les intervenants Françoise Passera, ingénieure d’études au laboratoire HisTeMé Université de Caen-Normandie et Guillaume Yverneau, agrégé et doctorant en histoire contemporaine au laboratoire HisTeMé Université de Caen-Normandie.

A l’issue de la conférence une vente-signature du livre Le journal de guerre de Jeanne. Une jeunesse en Normandie, 1944 (Presses universitaires de Caen, 2025) sera organisée.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. .

English : Les Mercredis de l’Histoire au Mémorial de Falaise Jeanne, une jeunesse en Normandie à l’été 1944. Histoire d’un témoignage et de sa publication

Wednesday, November 12

« Jeanne, a youth in Normandy in the summer of 1944. Story of a testimony and its publication » by Françoise Passera and Guillaume Yverneau

German : Les Mercredis de l’Histoire au Mémorial de Falaise Jeanne, une jeunesse en Normandie à l’été 1944. Histoire d’un témoignage et de sa publication

Mittwoch, 12. November

« Jeanne, eine Jugend in der Normandie im Sommer 1944. Die Geschichte eines Zeugnisses und seiner Veröffentlichung » von Françoise Passera und Guillaume Yverneau

Italiano :

Mercoledì 12 novembre

« Jeanne, una giovane in Normandia nell’estate del 1944. La storia di una testimonianza e la sua pubblicazione » di Françoise Passera e Guillaume Yverneau

Espanol :

Miércoles 12 de noviembre

« Jeanne, una joven en Normandía en el verano de 1944. La historia de un testimonio y su publicación » por Françoise Passera y Guillaume Yverneau

