Les Mercredis de Saint Félix La Petite Marchande de Couleurs – Prieuré de Saint Félix Marsanne, 11 juin 2025 16:00, Marsanne.

Drôme

Les Mercredis de Saint Félix La Petite Marchande de Couleurs Prieuré de Saint Félix Montée de Saint Félix Marsanne Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-11 16:00:00

fin : 2025-06-11 16:45:00

Date(s) :

2025-06-11

Marionnettes, théâtre et bazarreries sensorielles à partir de 5 ans par Wonder Compagnie !

Prieuré de Saint Félix Montée de Saint Félix

Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 32 79 mairie@marsanne.fr

English :

Puppets, theater and sensory bazaarreries for ages 5 and up by Wonder Compagnie!

German :

Marionetten, Theater und sensorischer Basar ab 5 Jahren von Wonder Compagnie!

Italiano :

Marionette, teatro e bazar sensoriali per bambini dai 5 anni in su a cura della Wonder Compagnie!

Espanol :

Títeres, teatro y bazar sensorial a partir de 5 años por Wonder Compagnie

