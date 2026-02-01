Les mercredis d’Endoume De l’horizon au paysage esquisses au charbon de bois Malmousque Marseille 7e Arrondissement

Les mercredis d’Endoume De l’horizon au paysage esquisses au charbon de bois

Mercredi 25 février 2026 de 19h à 20h30. Malmousque Chemin De la Batterie des Lions Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-25 19:00:00

fin : 2026-02-25 20:30:00

2026-02-25

Le dernier mercredi de chaque mois à 19h, rencontres citoyennes autour de l’écologie et de l’environnement à la Station marine d’Endoume.

Ce que les charbons des sols révèlent des forêts passées.



Comprendre les héritages des activités humaines passées aide à raconter l’histoire des forêts et des paysages, façonnés par le temps et les usages. De la Provence aux Alpes du Sud, nous avons croisé archives historiques, vestiges archéologiques et charbons de bois, témoins des feux passés, pour mieux saisir comment les paysages d’aujourd’hui se sont construits au fil du temps.



Intervenante

Brigitte Talon, enseignante-chercheure Aix Marseille Université à l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et Ecologie .

Malmousque Chemin De la Batterie des Lions Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

The last Wednesday of every month at 7pm, citizens’ meetings on ecology and the environment at the Endoume Marine Station.

