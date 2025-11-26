Les mercredis d’Endoume Mais à quoi ça sert de faire des fouilles paléontologiques ? Station Marine d’Endoume Marseille 7e Arrondissement

Les mercredis d’Endoume Mais à quoi ça sert de faire des fouilles paléontologiques ?

Mercredi 26 novembre 2025 de 19h à 20h30. Station Marine d’Endoume Chemin de la Batterie des Lions Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-26 19:00:00

fin : 2025-11-26 20:30:00

2025-11-26

Le dernier mercredi de chaque mois, rencontres citoyennes autour de l’écologie et de l’environnement à la Station Marine d’Endoume

Baptiste Suchéras-Marx, enseignant-chercheur AMU au Centre de Recherche et d’Enseignement des Géosciences de l’Environnement CEREGE (AMU, CNRS, IRD, Collège de France)



La paléontologie, discipline consacrée à l’étude des fossiles, s’est fait connaître grâce à la découverte d’organismes extraordinaires ayant peuplé la Terre au fil des temps géologiques. Pourtant, la récolte de fossiles lors des fouilles paléontologiques ne présente pas qu’un intérêt scientifique. Dans cette conférence, notre intervenant vous proposera une réflexion sur l’utilité de ces fouilles dans leur ensemble — du point de vue d’un ancien fouilleur. Il ne s’agira donc pas d’une présentation de résultats de recherche, mais d’une discussion sur la place et le rôle de la pratique paléontologique dans la société. .

Station Marine d’Endoume Chemin de la Batterie des Lions Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 17 09 86 43

The last Wednesday of every month, citizens’ meetings on ecology and the environment at the Endoume Marine Station

Jeden letzten Mittwoch im Monat Bürgertreffen rund um Ökologie und Umwelt in der Meeresstation von Endoume

L’ultimo mercoledì di ogni mese, incontri con i cittadini sull’ecologia e l’ambiente presso la Stazione marina di Endoume

El último miércoles de cada mes, encuentros ciudadanos sobre ecología y medio ambiente en la Estación Marítima de Endoume

