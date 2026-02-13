Les mercredis des 6-12 : « mon premier jeu de rôle », Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux

Les mercredis des 6-12 : « mon premier jeu de rôle » Mercredi 25 mars, 14h00 Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde

Sur inscription

Les mercredis des 6-12

Mon premier jeu de rôle

Une activité pour découvrir le jeu de rôle à partir de 8 ans

Informations et inscriptions auprès de vos bibliothécaires ou au 05 56 86 15 28

Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr

Des activités pour les enfants de 6 à 12 ans JDR jeu de rôle

