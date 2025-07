LES MERCREDIS DES CAVES BYRRH Thuir

LES MERCREDIS DES CAVES BYRRH Thuir mercredi 23 juillet 2025.

LES MERCREDIS DES CAVES BYRRH

2 boulevard Violet Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : 60 – 60 – 35

Début : 2025-07-23 19:30:00

fin : 2025-07-23

2025-07-23

Nouveauté !

On vous l’avait promis la visite nocturne fait son retour! Mais avec pleins de nouveautés!

Une expérience inédite, pensée pour vous, vous faire redécouvrir les Caves Byrrh autrement.

Des dates et des thèm…

2 boulevard Violet Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 53 45 86

English :

New ???? ????????? ??? ????? ?????!

We promised you: the night tour is back! But with lots of new features!

A new experience, designed for you to rediscover the Caves Byrrh in a different way.

New dates and themes…

German :

Neuheit ??? ????????? ??? ????? ?????!

Wir haben es Ihnen versprochen: Die nächtliche Führung ist wieder da! Aber mit vielen Neuheiten!

Die Byrrh-Höhlen sind eine ganz neue Erfahrung, die für Sie gedacht ist, damit Sie die Byrrh-Höhlen auf andere Weise wiederentdecken können.

Neue Termine und Themen…

Italiano :

Nuovo ????????? ????? !

Ve lo avevamo promesso: la visita notturna è tornata! Ma con tante novità!

Una nuova esperienza, pensata per farvi riscoprire le Cantine Byrrh in modo diverso.

Le date e i temi sono…

Espanol :

Nuevo ??? ????????? ??? ????? !

Te lo prometimos: ¡vuelve la visita nocturna! ¡Pero con muchas novedades!

Una nueva experiencia, pensada para que redescubras las Bodegas Byrrh de una forma diferente.

Las fechas y los temas son…

L’événement LES MERCREDIS DES CAVES BYRRH Thuir a été mis à jour le 2025-07-17 par OTI ASPRES-THUIR