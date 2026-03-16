Les mercredis des enfants au Mémorial de Verdun Mémorial de Verdun Fleury-devant-Douaumont

Les mercredis des enfants au Mémorial de Verdun

Mémorial de Verdun 1 Avenue du Corps Européen Fleury-devant-Douaumont Meuse

Tarif : – – EUR

2.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-06-10 16:30:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-05-06 2026-06-10 2026-07-08 2026-08-12 2026-09-16 2026-10-14 2026-11-18 2026-12-09

Un mercredi après-midi par mois, le Mémorial ouvre ses portes aux jeunes curieux et curieuses. C’est autour d’une visite ludique, suivie d’un atelier créatif, que les 6-10 ans sont invités à découvrir l’Histoire autrement.

Les visites guidées proposées aux plus jeunes, adaptées spécialement pour eux, éveilleront leur curiosité et feront d’eux de véritables historiens en herbe. Uniformes et équipement des soldats, aviation, acheminement du matériel ils n’auront plus de secrets pour eux !

Au cours de l’après-midi, les enfants pourront fabriquer leur propre soldat articulé. Cette petite réalisation de la Grande Guerre constituera un souvenir de leur première expérience du Champ de bataille de Verdun.Enfants

2.5 .

Mémorial de Verdun 1 Avenue du Corps Européen Fleury-devant-Douaumont 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 88 19 16 info@memorial-verdun.fr

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English :

One Wednesday afternoon a month, the Memorial opens its doors to curious youngsters. A fun tour, followed by a creative workshop, invites 6-10 year-olds to discover History in a different way.

Guided tours for the youngest visitors, specially adapted for them, will awaken their curiosity and turn them into budding historians. Soldiers’ uniforms and equipment, aviation, transporting supplies: they’ll have no more secrets for them!

In the afternoon, children can build their own articulated soldier. This small-scale production of the Great War will be a souvenir of their first experience of the Verdun battlefield.

L’événement Les mercredis des enfants au Mémorial de Verdun Fleury-devant-Douaumont a été mis à jour le 2026-03-16 par OT GRAND VERDUN