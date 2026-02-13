LES MERCREDIS DES POSSIBLES, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine

LES MERCREDIS DES POSSIBLES Mercredi 18 février, 14h00 Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis

Entrée libre et gratuite

Rendez-vous tous les mercredis de 14h à 16h au Foyer pour des ateliers gratuits, artistiques, culturels, ludiques et/ou écologiques !

Ce mercredi c’est l’association LE TIPI qui animera un atelier création de Grande Fleur !

Mains d’Œuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France

