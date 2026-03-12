Les mercredis des tout-petits Roncq

Les mercredis des tout-petits

avenue de Flandre Roncq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:30:00

fin : 2026-07-01 11:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Vous souhaitez partager un moment de nature avec un enfant âgé de 1 à 3 ans, cette animation est faite pour vous. Accompagné d’un animateur nature, de petites séquences d’activités vous emmèneront à la rencontre d’une saison, d’une plante ou d’une petite bête du moment.

Il s’agit ici de faire découvrir la nature aux tout-petits accompagnés de leurs parents. De petits ateliers nous emmèneront vers une véritable immersion sensorielle sur des thèmes liés aux saisons.

**Rendez-vous** 10 h 30

**Lieu de départ** Skatepark de Roncq Avenue de Flandre à Roncq

**Public** enfants de 1 à 3 ans

**Bon à savoir** Nombre de place limité, sur inscription par mail à [animationnature@lillemetropole.fr](mailto:animationnature@lillemetropole.fr)

**Contact ** MEL au 06 30 46 37 16

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles animations.

Vous souhaitez partager un moment de nature avec un enfant âgé de 1 à 3 ans, cette animation est faite pour vous. Accompagné d’un animateur nature, de petites séquences d’activités vous emmèneront à la rencontre d’une saison, d’une plante ou d’une petite bête du moment.

Il s’agit ici de faire découvrir la nature aux tout-petits accompagnés de leurs parents. De petits ateliers nous emmèneront vers une véritable immersion sensorielle sur des thèmes liés aux saisons.

**Rendez-vous** 10 h 30

**Lieu de départ** Skatepark de Roncq Avenue de Flandre à Roncq

**Public** enfants de 1 à 3 ans

**Bon à savoir** Nombre de place limité, sur inscription par mail à [animationnature@lillemetropole.fr](mailto:animationnature@lillemetropole.fr)

**Contact ** MEL au 06 30 46 37 16

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles animations. .

avenue de Flandre Roncq 59223 Nord Hauts-de-France +33 6 30 46 37 16 animationnature@lillemetropole.fr

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English :

If you’d like to share a moment of nature with a child aged 1-3, this activity is for you. Accompanied by a nature animator, short sequences of activities will take you on an encounter with a season, a plant or a small animal of the moment.

The aim here is to introduce toddlers and their parents to nature. Small workshops take us on a journey of sensory immersion on themes linked to the seasons.

**Meeting point**: 10:30 a.m

**Starting point**: Roncq Skatepark Avenue de Flandre, Roncq

**Audience**: children aged 1 to 3

**Good to know** Limited number of places, registration by e-mail to [animationnature@lillemetropole.fr](mailto:animationnature@lillemetropole.fr)

**Contact:** MEL 06 30 46 37 16

The site is accessible to people with disabilities. Please contact the team for further information on the accessibility of shows and events.

L’événement Les mercredis des tout-petits Roncq a été mis à jour le 2026-03-12 par Hauts-de-France Tourisme