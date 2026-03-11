Les mercredis des tout-petits Sainghin-en-Mélantois
Les mercredis des tout-petits Sainghin-en-Mélantois mercredi 6 mai 2026.
Les mercredis des tout-petits
Rue du stade Sainghin en mélantois Sainghin-en-Mélantois Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 10:30:00
fin : 2026-05-06 11:30:00
Date(s) :
2026-05-06
Vous souhaitez partager un moment de nature avec un enfant âgé de 1 à 3 ans, cette animation est faite pour vous. Accompagné d’un animateur nature, de petites séquences d’activités vous emmèneront à la rencontre d’une saison, d’une plante ou d’une petite bête du moment.
Il s’agit ici de faire découvrir la nature aux tout-petits accompagnés de leurs parents. De petits ateliers nous emmèneront vers une véritable immersion sensorielle sur des thèmes liés aux saisons.
**Rendez-vous** 10 h 30
**Lieu de départ** Parking de la salle des fêtes Rue du Stade à Sainghin en Mélantois
**Public** enfants de 1 à 3 ans
**Bon à savoir** Nombre de place limité, sur inscription par mail à [animationnature@lillemetropole.fr](mailto:animationnature@lillemetropole.fr)
**Contact ** MEL au 06 30 46 37 16
Vous souhaitez partager un moment de nature avec un enfant âgé de 1 à 3 ans, cette animation est faite pour vous. Accompagné d’un animateur nature, de petites séquences d’activités vous emmèneront à la rencontre d’une saison, d’une plante ou d’une petite bête du moment.
Il s’agit ici de faire découvrir la nature aux tout-petits accompagnés de leurs parents. De petits ateliers nous emmèneront vers une véritable immersion sensorielle sur des thèmes liés aux saisons.
**Rendez-vous** 10 h 30
**Lieu de départ** Parking de la salle des fêtes Rue du Stade à Sainghin en Mélantois
**Public** enfants de 1 à 3 ans
**Bon à savoir** Nombre de place limité, sur inscription par mail à [animationnature@lillemetropole.fr](mailto:animationnature@lillemetropole.fr)
**Contact ** MEL au 06 30 46 37 16 .
Rue du stade Sainghin en mélantois Sainghin-en-Mélantois 59262 Nord Hauts-de-France +33 6 30 46 37 16 animationnature@lillemetropole.fr
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English :
If you’d like to share a moment of nature with a child aged 1-3, this activity is for you. Accompanied by a nature animator, short sequences of activities will take you on an encounter with a season, a plant or a small animal of the moment.
The aim here is to introduce toddlers and their parents to nature. Small workshops take us on a journey of sensory immersion on themes linked to the seasons.
**Meeting point**: 10:30 am
**Starting point**: Parking de la salle des fêtes Rue du Stade à Sainghin en Mélantois
**Audience**: children aged 1 to 3
**Good to know** Limited number of places, please register by e-mail at [animationnature@lillemetropole.fr](mailto:animationnature@lillemetropole.fr)
**Contact:** MEL 06 30 46 37 16
L’événement Les mercredis des tout-petits Sainghin-en-Mélantois a été mis à jour le 2026-03-11 par Hauts-de-France Tourisme