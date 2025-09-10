Les mercredis des tout-petits Tourcoing
Il s’agit ici de faire découvrir la nature aux tout-petits accompagnés de leurs parents. De petits ateliers nous emmèneront vers une véritable immersion sensorielle sur des thèmes liés aux saisons.
Infos Pratiques
**Rendez-vous** 10h30
**Lieu** Parc Jean Moulin , Entrée Rue des Coulons à Tourcoing
**Durée** 1 h 00
**Public** De 1 à 3 ans
**Bon à savoir** Nombre de place limité, sur inscription par mail à [[animationnature@lillemetropole.fr](mailto:animationnature@lillemetropole.fr)](mailto:animationnature@lillemetropole.fr)
Animation gratuite .
