Les mercredis des tout-petits Tourcoing

rue des Coulons Tourcoing Nord

Début : 2025-09-10 10:30:00

fin : 2025-09-10 11:30:00

2025-09-10

Il s’agit ici de faire découvrir la nature aux tout-petits accompagnés de leurs parents. De petits ateliers nous emmèneront vers une véritable immersion sensorielle sur des thèmes liés aux saisons.

**Rendez-vous** 10h30

**Lieu** Parc Jean Moulin , Entrée Rue des Coulons à Tourcoing

**Durée** 1 h 00

**Public** De 1 à 3 ans

**Bon à savoir** Nombre de place limité, sur inscription par mail à [[animationnature@lillemetropole.fr](mailto:animationnature@lillemetropole.fr)](mailto:animationnature@lillemetropole.fr)

Animation gratuite .

rue des Coulons Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France animationnature@lillemetropole.fr

