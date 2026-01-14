Les mercredis discu’thé Antipode Rennes Mercredi 4 mars, 15h30 Ille-et-Vilaine

Atelier fabrication de masques

**Antipode – La Cafét’**

Placement libre assis-debout

Entrée libre et gratuite pour toutes et tous, adultes et enfants accompagné·es.

**Les mercredis discu’thé** – Rencontre – Ateliers

L’équipe de l’Antipode vous propose une pause à La Cafét’. Le temps d’un café, d’un thé ou d’un goûter, profitez de l’espace de convivialité tenu par les bénévoles de l’association. Un lieu ouvert à toutes et à tous où la rencontre, l’échange et la solidarité sont invités. Pensée comme une place publique au cœur de l’Antipode, des thématiques, débats, ateliers, échanges littéraires, questions de sociétés, rencontres sont proposés par une équipe de bénévoles généreuse et affûtée pour discu’thé autour d’une petite touche sucrée. Bienvenue !

_*Les bénéfices des ventes de La Cafét’ vont autofinancer les sorties de l’accueil jeunes._

**Tout au long de la saison, des ateliers en lien avec notre fil rouge Cultiver la joie sont proposés. Pour cette édition, les bénévoles vous invitent à créer vos masques de la joie pour préparer le Carnaval de Rennes qui approche à grands pas !**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-04T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-04T18:00:00.000+01:00

https://antipode-rennes.fr/agenda/les-mercredis-discu-atelier-fabrication-de-masques

Antipode 75 avenue Jules Maniez La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



