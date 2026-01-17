Les mercredis discu’thé Antipode Rennes Mercredi 1 avril, 15h30 Ille-et-Vilaine

Création collective d’une forêt miniature

_En partenariat avec la Bibliothèque Antipode, dans le cadre du festival Les P’tits Bouquineurs._

**Antipode – La Cafét’**

Placement libre assis-debout

Entrée libre et gratuite pour toutes et tous, adultes et enfants accompagné·es.

**Les mercredis discu’thé** – Rencontre – Ateliers

L’équipe de l’Antipode vous propose une pause à La Cafét’. Le temps d’un café, d’un thé ou d’un goûter, profitez de l’espace de convivialité tenu par les bénévoles de l’association. Un lieu ouvert à toutes et à tous où la rencontre, l’échange et la solidarité sont invités. Pensée comme une place publique au cœur de l’Antipode, des thématiques, débats, ateliers, échanges littéraires, questions de sociétés, rencontres sont proposés par une équipe de bénévoles généreuse et affûtée pour discu’thé autour d’une petite touche sucrée. Bienvenue !

_*Les bénéfices des ventes de La Cafét’ vont autofinancer les sorties de l’accueil jeunes._

**Pour cette édition, en lien avec l’exposition de Jeanne Macaigne, venez participer à la création collective d’une forêt miniature. Qui sait, Alf et Orel, les deux amis du nouvel album jeunesse de Jeanne Macaigne pourraient peut-être s’y retrouver.**

Antipode 75 avenue Jules Maniez La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



