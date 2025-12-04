Les mercredis du Chocolat Monswiller
Les mercredis du Chocolat Monswiller mercredi 15 avril 2026.
Les mercredis du Chocolat
16 rue Rustauds Monswiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-15 13:30:00
fin : 2026-04-15 16:30:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-22
Un atelier spécial parents/enfants comprenant la personnalisation d’une forme en chocolat et la possibilité de conserver le moulage pour une prochaine réutilisation ! .
16 rue Rustauds Monswiller 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 29 49
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English :
L’événement Les mercredis du Chocolat Monswiller a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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