Les mercredis du fil Tiers Lieu d’Azun Aucun

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-03 10:00:00

fin : 2025-12-17 12:00:00

2025-09-03

Tous les mercredis. Pour les tricoteuses, les brodeurs, les crocheteuses et les papoteurs en tout genre.

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36

English :

Every Wednesday. For knitters, embroiderers, crocheters and papoteurs of all kinds.

German :

Jeden Mittwoch. Für Strickerinnen, Stickerinnen, Häklerinnen und Paperbacks aller Art.

Italiano :

Ogni mercoledì. Per maglieriste, ricamatrici, uncinettatrici e papoteur di ogni tipo.

Espanol :

Todos los miércoles. Para tejedoras, bordadoras, ganchilleras y papoteadoras de todo tipo.

