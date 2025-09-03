Les mercredis du fil Tiers Lieu d’Azun Aucun
Les mercredis du fil Tiers Lieu d’Azun Aucun mercredi 3 septembre 2025.
Les mercredis du fil
Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-03 10:00:00
fin : 2025-12-17 12:00:00
Date(s) :
2025-09-03
Tous les mercredis. Pour les tricoteuses, les brodeurs, les crocheteuses et les papoteurs en tout genre.
Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36
English :
Every Wednesday. For knitters, embroiderers, crocheters and papoteurs of all kinds.
German :
Jeden Mittwoch. Für Strickerinnen, Stickerinnen, Häklerinnen und Paperbacks aller Art.
Italiano :
Ogni mercoledì. Per maglieriste, ricamatrici, uncinettatrici e papoteur di ogni tipo.
Espanol :
Todos los miércoles. Para tejedoras, bordadoras, ganchilleras y papoteadoras de todo tipo.
