Les Mercredis du Grand Logis. Ciné-goûter Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Mercredi 12 novembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, réservation conseillée

En amont du spectacle d’équilibristes de la Compagnie « Le Complexe de l’Autruche » programmé au Théâtre le 14 novembre, découvrez un classique du cinéma avec Charlie Chaplin sur le thème du cirque.

Nous partagerons un petit goûter à l’issue de la projection.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-12T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-12T17:00:00.000+01:00

0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/projection/cine-gouter-25-08

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine