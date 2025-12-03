Les Mercredis du Grand Logis. Jeux d’écriture Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Mercredi 3 décembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, réservation conseillée

Jeux d’écriture autour du spectacle et du livre de Marie Tibie « Suzanne aux oiseaux », programmé à la Salle de spectacle.

Envie d’écrire et de laisser votre imagination courir sur la page ? Les jeux d’écriture porteront sur des thématiques du livre et du spectacle de Marie Tibie : l’exil, la solitude et l’amitié intergénérationnelle. Abordez ces thèmes forts en laissant votre plume vous surprendre ! A partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-03T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-03T16:30:00.000+01:00

0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/atelier/jeux-decriture

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine