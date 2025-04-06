Les mercredis du logis royal Visite jeune public Loches
Les mercredis du logis royal Visite jeune public Loches mercredi 15 juillet 2026.
Les mercredis du logis royal Visite jeune public
Loches Indre-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Plongez dans l’atmosphère unique du logis royal de Loches. Entre jeux, animations et récits captivants, profitez d’un moment convivial à partager entre petits et grands lors de cette découverte du château, de son histoire et de ses personnages.
Dès 5 ans. Réservation obligatoire.
Plongez dans l’atmosphère unique du logis royal de Loches. Entre jeux, animations et récits captivants, profitez d’un moment convivial à partager entre petits et grands lors de cette découverte du château, de son histoire et de ses personnages.
Dès 5 ans. Réservation obligatoire. 7 .
Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 01 32 citeroyaleloches@departement-touraine.fr
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English :
Immerse yourself in the unique atmosphere of the royal dwelling at Loches. With games, activities and captivating stories, enjoy a convivial moment shared by young and old alike as you discover the castle, its history and its characters.
L’événement Les mercredis du logis royal Visite jeune public Loches a été mis à jour le 2026-03-20 par Conseil Départemental 37