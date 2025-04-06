Les mercredis du logis royal Visite jeune public

Loches Indre-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Plongez dans l’atmosphère unique du logis royal de Loches. Entre jeux, animations et récits captivants, profitez d’un moment convivial à partager entre petits et grands lors de cette découverte du château, de son histoire et de ses personnages.

Dès 5 ans. Réservation obligatoire.

Plongez dans l’atmosphère unique du logis royal de Loches. Entre jeux, animations et récits captivants, profitez d’un moment convivial à partager entre petits et grands lors de cette découverte du château, de son histoire et de ses personnages.

Dès 5 ans. Réservation obligatoire. 7 .

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 01 32 citeroyaleloches@departement-touraine.fr

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English :

Immerse yourself in the unique atmosphere of the royal dwelling at Loches. With games, activities and captivating stories, enjoy a convivial moment shared by young and old alike as you discover the castle, its history and its characters.

L’événement Les mercredis du logis royal Visite jeune public Loches a été mis à jour le 2026-03-20 par Conseil Départemental 37