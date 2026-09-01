Informations pratiques

Argentat-sur-Dordogne

Les Mercredis du Nuage – Nicolas Ramond

Avenue du Jardin public Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 18:30:00

fin : 2026-09-16 19:30:00

Date(s) :

2026-09-16

Les Mercredis du Nuage c’est pratique !

L’idée est de découvrir et de se rencontrer. Nuage Vert (bâtiment du jardin public d’Argentat-sur-Dordogne) vous invite gratuitement toutes et tous un mercredi par mois de 18h30 à 19h30 pour des séances de démonstration avec des actrices et acteurs du territoire qui expliquent leurs savoir-faire et leurs passions en vous faisant participer

Dans le cadre des Mercredis du Nuage, Nicolas Ramond, créateur à Argentat, présente son activité de coutelier et son savoir-faire. Il crée des couteaux uniques avec la Forge du Coullobre. Une rencontre consacrée à la découverte d’un artisan et de son travail .

Avenue du Jardin public Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 29 60 97

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English : Les Mercredis du Nuage – Nicolas Ramond

L’événement Les Mercredis du Nuage – Nicolas Ramond Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-09-10 par Corrèze Tourisme