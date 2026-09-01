Les Mercredis du Nuage – Nicolas Ramond Argentat-sur-Dordogne
mercredi 16 septembre 2026 · Argentat-sur-Dordogne
Informations pratiques
Argentat-sur-Dordogne
Les Mercredis du Nuage – Nicolas Ramond
Avenue du Jardin public Argentat-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 18:30:00
fin : 2026-09-16 19:30:00
Date(s) :
2026-09-16
Les Mercredis du Nuage c’est pratique !
L’idée est de découvrir et de se rencontrer. Nuage Vert (bâtiment du jardin public d’Argentat-sur-Dordogne) vous invite gratuitement toutes et tous un mercredi par mois de 18h30 à 19h30 pour des séances de démonstration avec des actrices et acteurs du territoire qui expliquent leurs savoir-faire et leurs passions en vous faisant participer
Dans le cadre des Mercredis du Nuage, Nicolas Ramond, créateur à Argentat, présente son activité de coutelier et son savoir-faire. Il crée des couteaux uniques avec la Forge du Coullobre. Une rencontre consacrée à la découverte d’un artisan et de son travail .
Avenue du Jardin public Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 29 60 97
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English : Les Mercredis du Nuage – Nicolas Ramond
L’événement Les Mercredis du Nuage – Nicolas Ramond Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-09-10 par Corrèze Tourisme
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