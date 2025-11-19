Les Mercredis du Nucléaire Agence THIONVILLE BRGD Thionville

Les Mercredis du Nucléaire Agence THIONVILLE BRGD Thionville mercredi 19 novembre 2025.

Les Mercredis du Nucléaire Mercredi 19 novembre, 08h00 Agence THIONVILLE BRGD Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T08:00:00+01:00 – 2025-11-19T10:00:00+01:00

Fin : 2025-11-19T08:00:00+01:00 – 2025-11-19T10:00:00+01:00

Atelier découverte des métiers du nucléaire – Présentation générale de la filière, des conditions d’emploi et des postes sur les métiers de la logistique, de la mécanique ou de la métallurgie. Offres de formation et /ou de recrutement le cas échéant

Présentation générale de la filière nucléaire Présentation des prérequis et des contraintes de la filière Présentation des postes les plus fréquents et les plus recherchés par les prestataires Opportunités et perspectives d’emploi Offres de formatio

Agence THIONVILLE BRGD 57100 Thionville Thionville 57100 Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/497545 »}]

Atelier découverte des métiers du nucléaire – Présentation générale de la filière, des conditions d’emploi et des postes sur les métiers de la logistique, de la mécanique ou de la métallurgie. #TousMobilisés La semaine de l’industrie