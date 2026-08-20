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AGENDA · L'Ajoupa-Bouillon

LES MERCREDIS DU NUMÉRIQUE, Ajoupa-Bouillon, L’Ajoupa-Bouillon

mercredi 2 septembre 2026 · Ajoupa-Bouillon · L'Ajoupa-Bouillon

LES MERCREDIS DU NUMÉRIQUE, Ajoupa-Bouillon, L’Ajoupa-Bouillon

Informations pratiques

Début
mercredi 2 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Ajoupa-Bouillon
Adresse
Ajoupa-Bouillon
Ville
97216 L'Ajoupa-Bouillon
Tarif
Inscriptions jusqu’au 26 août 2026 : Places limitées / Forfait : 20€

LES MERCREDIS DU NUMÉRIQUE 2 – 23 septembre, les mercredis Ajoupa-Bouillon

Inscriptions jusqu’au 26 août 2026 : Places limitées / Forfait : 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-02T15:00:00+02:00 – 2026-09-02T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-23T15:00:00+02:00 – 2026-09-23T16:30:00+02:00

Ajoupa-Bouillon Ajoupa-Bouillon L’Ajoupa-Bouillon 97216 Martinique [{« type »: « phone », « value »: « 0596 53 35 88 »}]
La Médiathèque Auguste Suédile propose une session unique pour les adultes débutant en informatique. Atelier découverte : Informatique & Intelligence Artificielle