Les Mercredis du Parvis Roubaix

Les Mercredis du Parvis Roubaix mercredi 10 septembre 2025.

Les Mercredis du Parvis

81 rue Henri-Lefebvre roubaix Roubaix Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10 14:30:00

fin : 2026-09-09 17:00:00

Date(s) :

2025-09-10 2026-09-09

Dans le cadre d’une initiative citoyenne, le projet intitulé « Les Mercredis du Parvis » vise à instaurer, de manière régulière et conviviale, un rendez-vous mensuel ouvert à l’ensemble des habitants du quartier, quelles que soient leurs origines, leurs situations ou leurs appartenances. Chaque 2e mercredi du mois, le parvis de l’église Ste Elisabeth deviendrait ainsi un espace animé, vivant et chaleureux, dédié à la rencontre, à la créativité, au jeu, à l’échange de savoirs et à la solidarité.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de proximité et d’inclusion, en proposant des activités accessibles, variées et intergénérationnelles. Elle a pour ambition de favoriser l’implication citoyenne, de valoriser les liens humains et de redonner vie à un lieu symbolique et central dans la vie du quartier le parvis de l’église, perçu ici non seulement comme un espace physique, mais aussi comme un symbole d’ouverture, de dialogue et de partage.

Les objectifs que nous poursuivons à travers la mise en place des Mercredis du Parvis sont multiples et répondent à un besoin identifié de convivialité, de lien social et d’engagement local

Renforcer la cohésion sociale entre les habitants en leur offrant un cadre propice à la rencontre, à la discussion et à la construction de relations de voisinage durables.

Offrir un espace libre d’expression, de détente et de partage, dans lequel chacun, quel que soit son âge, son origine ou sa situation, puisse se sentir accueilli, écouté et valorisé.

Redonner au parvis de l’église une dimension vivante et collective, en le transformant ponctuellement en un lieu culturel, artistique, ludique et participatif, tout en respectant son identité et sa vocation spirituelle ou patrimoniale.

Favoriser l’engagement des habitants dans des actions culturelles, créatives ou solidaires, en leur permettant de devenir, à leur tour, acteurs de ces après-midis en proposant ou en animant des ateliers.

Encourager le bénévolat et l’auto-organisation locale, dans le but de faire émerger une véritable dynamique de quartier fondée sur la solidarité, la bienveillance et la co-construction.

Public visé

Le projet s’adresse à une large diversité de publics, dans une volonté d’inclusion maximale et d’ouverture à toutes les générations

Les habitants du quartier, avec une attention particulière portée aux enfants, aux jeunes, aux familles ainsi qu’aux personnes âgées ou isolées.

Les passants et les paroissiens, qui peuvent découvrir les activités au gré de leurs déplacements ou de leur présence régulière autour de l’église.

Les associations locales, les groupes informels et les partenaires institutionnels ou culturels, susceptibles d’enrichir le projet en proposant des ateliers, en relayant les informations ou en participant ponctuellement.

Fréquence Le deuxième mercredi du mois, de manière régulière, afin d’installer une habitude conviviale et rassurante pour les participants.

Horaires L’accueil et les activités se dérouleraient entre 14h30 et 17h00.

Lieu Le parvis de l’église, en extérieur, facilement identifiable et accessible à tous.

Encadrement Les animations seront portées la permanente habitants et par un ou plusieurs bénévoles motivés et disponibles. Un appui logistique, même modeste (accès à une prise, avec accord), permettrait de pérenniser et de faciliter le déroulement des activités. .

81 rue Henri-Lefebvre roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 7 83 29 68 25 cqse3@outlook.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Mercredis du Parvis Roubaix a été mis à jour le 2025-09-06 par SIM Hauts-de-France Hauts-de-France Tourisme