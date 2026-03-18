Les mercredis du Sintot Habas
Les mercredis du Sintot Habas mercredi 1 avril 2026.
Les mercredis du Sintot
La maison du sintot Habas Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
L’association SINTOT VIE PARTAGE propose de nouvelles animations pour le printemps 2026.
Animations ouvertes à tous: atelier CHOCOLAT , réalisation de petites friandises en chocolat (petit poissons, œufs de Pâques). Animé par Pierre et Josette.
L’association SINTOT VIE PARTAGE propose de nouvelles animations pour le printemps 2026.
Animations ouvertes à tous: atelier CHOCOLAT , réalisation de petites friandises en chocolat (petit poissons, œufs de Pâques). Animé par Pierre et Josette. .
La maison du sintot Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 01 13 mairie@habas.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les mercredis du Sintot
The SINTOT VIE PARTAGE association is proposing new events for spring 2026.
Activities open to all: CHOCOLAT workshop , making small chocolate treats (small fish, Easter eggs). Led by Pierre and Josette.
L’événement Les mercredis du Sintot Habas a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Pays d’Orthe et Arrigans