Les mercredis du Sintot

La maison du sintot Habas Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

L’association SINTOT VIE PARTAGE propose de nouvelles animations pour le printemps 2026.

Animations ouvertes à tous: atelier CHOCOLAT , réalisation de petites friandises en chocolat (petit poissons, œufs de Pâques). Animé par Pierre et Josette.

L’association SINTOT VIE PARTAGE propose de nouvelles animations pour le printemps 2026.

Animations ouvertes à tous: atelier CHOCOLAT , réalisation de petites friandises en chocolat (petit poissons, œufs de Pâques). Animé par Pierre et Josette. .

La maison du sintot Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 01 13 mairie@habas.fr

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English : Les mercredis du Sintot

The SINTOT VIE PARTAGE association is proposing new events for spring 2026.

Activities open to all: CHOCOLAT workshop , making small chocolate treats (small fish, Easter eggs). Led by Pierre and Josette.

L’événement Les mercredis du Sintot Habas a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Pays d’Orthe et Arrigans