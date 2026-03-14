Les mercredis du Sintot

La maison du sintot Habas Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

L’association SINTOT VIE PARTAGE propose de nouvelles animations pour le printemps 2026.

Animation ouverte à tous Vieillir heureux

animée par Giovanna Brunet

L’association SINTOT VIE PARTAGE propose de nouvelles animations pour le printemps 2026.

Animation ouverte à tous Vieillir heureux

animée par Giovanna Brunet .

La maison du sintot Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 01 13 mairie@habas.fr

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English : Les mercredis du Sintot

The SINTOT VIE PARTAGE association is proposing new events for spring 2026.

Activities open to all: Happy aging

hosted by Giovanna Brunet

L’événement Les mercredis du Sintot Habas a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Pays d’Orthe et Arrigans