Les mercredis du Sintot Habas
Les mercredis du Sintot Habas mercredi 10 juin 2026.
Les mercredis du Sintot
La maison du sintot Habas Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
L’association SINTOT VIE PARTAGE propose de nouvelles animations pour le printemps 2026.
Animations ouvertes à tous discussions sur Derniers agriculteurs à Habas et deux églises . Le tout agrémenté de quelques anecdotes intéressantes.
Animé par Jean Lalanne.
L’association SINTOT VIE PARTAGE propose de nouvelles animations pour le printemps 2026.
Animations ouvertes à tous discussions sur Derniers agriculteurs à Habas et deux églises . Le tout agrémenté de quelques anecdotes intéressantes.
Animé par Jean Lalanne. .
La maison du sintot Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 01 13 mairie@habas.fr
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English : Les mercredis du Sintot
The SINTOT VIE PARTAGE association is proposing new events for spring 2026.
Open to all: discussions on Last farmers in Habas and Two churches . With some interesting anecdotes.
Hosted by Jean Lalanne.
L’événement Les mercredis du Sintot Habas a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Pays d’Orthe et Arrigans