LES MERCREDIS DU TERROIR À PÉROLS Pérols

LES MERCREDIS DU TERROIR À PÉROLS Pérols mercredi 6 août 2025.

LES MERCREDIS DU TERROIR À PÉROLS

Place Carnot Pérols Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-06

fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

Amateurs de musique, de gastronomie ou simplement en quête d’une atmosphère conviviale, les mercredis du terroir restent une occasion privilégiée de rencontrer les vignerons de la région d’échanger avec eux et de découvrir leurs vins.

Amateurs de musique, de gastronomie ou simplement en quête d’une atmosphère conviviale, les mercredis du terroir restent une occasion privilégiée de rencontrer les vignerons de la région d’échanger avec eux et de découvrir leurs vins.

Tous les mercredis soir de l’été, du 3 juillet au 28 août, de 19h à 23h en cœur de ville Places Carnot, Folco de Baroncelli

Événement incontournable des festivités de Pérols, le mercredi terroir c’est l’occasion de déguster de bons vins, et de savourer des assiettes du terroir, à la fraîcheur du soir.

Vous pourrez ainsi échanger avec les producteurs locaux, vous initier à l’œnologie… .

Place Carnot Pérols 34470 Hérault Occitanie

English :

Whether you’re a fan of music or gastronomy, or simply looking for a convivial atmosphere, the « mercredis du terroir » are the perfect opportunity to meet the region’s winemakers, talk to them and discover their wines.

German :

Ob Musik- oder Gastronomieliebhaber oder einfach nur auf der Suche nach einer geselligen Atmosphäre, die mercredidis du terroir bleiben eine privilegierte Gelegenheit, die Winzer der Region zu treffen, sich mit ihnen auszutauschen und ihre Weine zu entdecken.

Italiano :

Che siate appassionati di musica o di gastronomia, o semplicemente in cerca di un’atmosfera amichevole, i Mercoledì Locali sono l’occasione perfetta per incontrare i viticoltori della regione, parlare con loro e scoprire i loro vini.

Espanol :

Ya sea aficionado a la música o a la gastronomía, o simplemente busque un ambiente agradable, el Miércoles Local es la ocasión perfecta para conocer a los viticultores de la región, conversar con ellos y descubrir sus vinos.

L’événement LES MERCREDIS DU TERROIR À PÉROLS Pérols a été mis à jour le 2025-08-14 par 34 OT MONTPELLIER