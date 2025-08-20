Les mercredis en cuisine du Moulin Cornille Moulin Cornille Maussane-les-Alpilles
Mercredi 20 août 2025 de 10h à 12h30. Moulin Cornille 22 rue Charloun Rieu Maussane-les-Alpilles Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-08-20 10:00:00
fin : 2025-08-20 12:30:00
2025-08-20
Cuisinez en solo ou en famille à l’Atelier cuisine du Moulin Cornille à Maussane, le mercredi 20 août de 10h à 12h30 !Familles
Le Moulin Cornille à Maussane vous propose un atelier cuisine spécial recettes du Sud, ça va sentir le soleil !
Le Sud comme on l’aime généreux, coloré et plein de caractère.
Un mélange de bonne humeur, astuces culinaires, et bien sûr… avec l’huile d’olive du Moulin Cornille !
Au menu de ce mercredi 20 août Brandade de morue à l’huile d’olive et Aïoli
Alors, prêt(e) à vivre un moment gourmand et convivial ?
Ramenez votre curiosité, votre appétit et votre plus beau tablier, on s’occupe du reste (ingrédients et ustensiles fournis) !
Sur inscription, jusqu’au 18/08/25, par téléphone ou par mail auprès du Moulin .
Moulin Cornille 22 rue Charloun Rieu Maussane-les-Alpilles 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 32 37 communication@moulin-cornille.com
English :
Cook on your own or with your family at the Moulin Cornille cooking workshop in Maussane on Wednesday, 20 August from 10:00 a.m. to 12:30 p.m.!
German :
Kochen Sie allein oder mit der Familie im Kochatelier Moulin Cornille in Maussane, am Mittwoch, den 20. August, von 10 bis 12:30 Uhr!
Italiano :
Cucinate da soli o con tutta la famiglia al laboratorio di cucina del Moulin Cornille a Maussane, mercoledì 20 agosto dalle 10.00 alle 12.30!
Espanol :
Cocine solo o con toda la familia en el taller de cocina del Moulin Cornille, en Maussane, el miércoles 20 de agosto de 10.00 a 12.30 h
