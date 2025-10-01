Les mercredis en famille Salle du Louvre Château-Gontier-sur-Mayenne
Les mercredis en famille
Salle du Louvre Passage du Louvre Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Début : 2025-10-01 14:30:00
fin : 2025-10-01 16:30:00
2025-10-01
En septembre et octobre, plusieurs mercredis sont consacrés à des ateliers parents-enfants pour les 3 à 10 ans.
Au fil des séances, venez partager un moment privilégié avec vos enfants autour d’activités variées. Pour cet atelier parents-enfants, nous vous donnons rendez-vous le mercredi 1er octobre de 14h30 à 16h30 pour cuisiner !
Inscription et adhésion obligatoire au Centre social LE PEPS
Pour s’inscrire 02 43 09 50 52 ou par mail centre.social@chateaugontier.fr .
Salle du Louvre Passage du Louvre Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 50 52 centre.social@chateaugontier.fr
English :
In September and October, several Wednesdays are devoted to parent-child workshops for ages 3 to 10.
German :
Im September und Oktober finden an mehreren Mittwochen Eltern-Kind-Workshops für Kinder von 3 bis 10 Jahren statt.
Italiano :
Nei mesi di settembre e ottobre, alcuni mercoledì sono dedicati ai laboratori genitori-bambini per bambini dai 3 ai 10 anni.
Espanol :
En septiembre y octubre, varios miércoles se dedican a talleres para padres e hijos de 3 a 10 años.
