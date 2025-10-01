Les mercredis en famille Salle du Louvre Château-Gontier-sur-Mayenne

En septembre et octobre, plusieurs mercredis sont consacrés à des ateliers parents-enfants pour les 3 à 10 ans.

Au fil des séances, venez partager un moment privilégié avec vos enfants autour d’activités variées. Pour cet atelier parents-enfants, nous vous donnons rendez-vous le mercredi 1er octobre de 14h30 à 16h30 pour cuisiner !

Inscription et adhésion obligatoire au Centre social LE PEPS

Pour s’inscrire 02 43 09 50 52 ou par mail centre.social@chateaugontier.fr .

