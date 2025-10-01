Les mercredis en famille: Ecoitez voir, ma petite planète Musée de Valence Valence
Les mercredis en famille: Ecoitez voir, ma petite planète
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
+ prix entrée du musée
Gratuit 12 ans
Début : 2025-10-01 10:30:00
fin : 2025-10-01 11:30:00
Date(s) :
2025-10-01
La végétation s’est emparée des livres et des œuvres du musée… Découvrez les richesses naturelles de notre planète à préserver.
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr
English :
Vegetation has taken over the museum?s books and works of art? Discover the natural riches of our planet that must be preserved.
German :
Die Vegetation hat sich der Bücher und Kunstwerke des Museums bemächtigt? Entdecken Sie den natürlichen Reichtum unseres Planeten, den es zu bewahren gilt.
Italiano :
La vegetazione si è impossessata dei libri e delle opere d’arte del museo? Scoprite le ricchezze naturali del nostro pianeta che devono essere preservate.
Espanol :
¿La vegetación se ha apoderado de los libros y las obras de arte del museo? Descubra las riquezas naturales de nuestro planeta que hay que preservar.
