Les mercredis en famille: Ecoitez voir, ma petite planète Musée de Valence Valence

Les mercredis en famille: Ecoitez voir, ma petite planète

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

+ prix entrée du musée

Gratuit 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 10:30:00

fin : 2025-10-01 11:30:00

Date(s) :

2025-10-01

La végétation s’est emparée des livres et des œuvres du musée… Découvrez les richesses naturelles de notre planète à préserver.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

English :

Vegetation has taken over the museum?s books and works of art? Discover the natural riches of our planet that must be preserved.

German :

Die Vegetation hat sich der Bücher und Kunstwerke des Museums bemächtigt? Entdecken Sie den natürlichen Reichtum unseres Planeten, den es zu bewahren gilt.

Italiano :

La vegetazione si è impossessata dei libri e delle opere d’arte del museo? Scoprite le ricchezze naturali del nostro pianeta che devono essere preservate.

Espanol :

¿La vegetación se ha apoderado de los libros y las obras de arte del museo? Descubra las riquezas naturales de nuestro planeta que hay que preservar.

