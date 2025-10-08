Les mercredis en famille: Visite gourmande, gouter à l’antique Musée de Valence Valence

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

+ prix entrée du musée

Gratuit 12 ans

Début : 2025-10-08 10:30:00

fin : 2025-10-08 11:30:00

2025-10-08

Après avoir visité une salle à manger antique, les participants préparent et se régalent d’un dessert à partir d’une recette romaine.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

English :

After visiting an ancient « dining room », participants prepare and enjoy a dessert based on a Roman recipe.

German :

Nach der Besichtigung eines antiken « Speisesaals » bereiten die Teilnehmer ein Dessert nach einem römischen Rezept zu und genießen es.

Italiano :

Dopo aver visitato un’antica « sala da pranzo », i partecipanti preparano e gustano un dessert basato su una ricetta romana.

Espanol :

Tras visitar un antiguo « comedor », los participantes preparan y degustan un postre basado en una receta romana.

