Les mercredis en famille: Visite gourmande, gouter à l’antique Musée de Valence Valence

Les mercredis en famille: Visite gourmande, gouter à l’antique
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
+ prix entrée du musée
Gratuit 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08 10:30:00
fin : 2025-10-08 11:30:00
Date(s) :
2025-10-08
Après avoir visité une salle à manger antique, les participants préparent et se régalent d’un dessert à partir d’une recette romaine.
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr
English :
After visiting an ancient « dining room », participants prepare and enjoy a dessert based on a Roman recipe.
German :
Nach der Besichtigung eines antiken « Speisesaals » bereiten die Teilnehmer ein Dessert nach einem römischen Rezept zu und genießen es.
Italiano :
Dopo aver visitato un’antica « sala da pranzo », i partecipanti preparano e gustano un dessert basato su una ricetta romana.
Espanol :
Tras visitar un antiguo « comedor », los participantes preparan y degustan un postre basado en una receta romana.
