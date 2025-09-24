Les mercredis en famille: Visite ludique et créative Musée de Valence Valence
Les mercredis en famille: Visite ludique et créative Musée de Valence Valence mercredi 24 septembre 2025.
Les mercredis en famille: Visite ludique et créative
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
+ prix entrée du musée
Début : 2025-09-24 10:30:00
fin : 2025-12-10 11:30:00
Date(s) :
2025-09-24 2025-12-10
Partez à la découverte des personnages du musée, observez-les, mimez leurs gestes, dessinez des détails de leur tenue, et déguisez-vous pour donner vie aux œuvres !
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr
English :
Discover the museum’s characters, observe them, mime their gestures, draw details of their outfits, and dress up to bring the works to life!
German :
Entdecke die Figuren des Museums, beobachte sie, mime ihre Gesten, zeichne Details ihrer Kleidung und verkleide dich, um die Werke zum Leben zu erwecken!
Italiano :
Scoprite i personaggi del museo, osservateli, mimate i loro gesti, disegnate i dettagli dei loro abiti e travestitevi per dare vita alle opere!
Espanol :
Descubra los personajes del museo, obsérvelos, haga mímica de sus gestos, dibuje detalles de sus trajes y disfrácese para dar vida a las obras
