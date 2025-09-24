Les mercredis en famille: Visite ludique et créative Musée de Valence Valence

Les mercredis en famille: Visite ludique et créative Musée de Valence Valence mercredi 24 septembre 2025.

Les mercredis en famille: Visite ludique et créative

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

+ prix entrée du musée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 10:30:00

fin : 2025-12-10 11:30:00

Date(s) :

2025-09-24 2025-12-10

Partez à la découverte des personnages du musée, observez-les, mimez leurs gestes, dessinez des détails de leur tenue, et déguisez-vous pour donner vie aux œuvres !

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

English :

Discover the museum’s characters, observe them, mime their gestures, draw details of their outfits, and dress up to bring the works to life!

German :

Entdecke die Figuren des Museums, beobachte sie, mime ihre Gesten, zeichne Details ihrer Kleidung und verkleide dich, um die Werke zum Leben zu erwecken!

Italiano :

Scoprite i personaggi del museo, osservateli, mimate i loro gesti, disegnate i dettagli dei loro abiti e travestitevi per dare vita alle opere!

Espanol :

Descubra los personajes del museo, obsérvelos, haga mímica de sus gestos, dibuje detalles de sus trajes y disfrácese para dar vida a las obras

