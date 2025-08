Les mercredis en fête déambulation musicale Avenue Gambetta Arcachon

Les mercredis en fête déambulation musicale Avenue Gambetta Arcachon mercredi 10 juillet 2024.

Les mercredis en fête déambulation musicale

Avenue Gambetta Avenue Gambetta et Cours Lamarque Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2024-07-10

fin : 2024-07-24

Date(s) :

2024-07-10 2024-07-17 2024-07-24 2024-07-31 2024-08-07 2024-08-14 2024-08-21 2025-07-16 2025-07-23 2025-08-06 2025-08-13

Flânez avenue Gambetta et cours Lamarque de Plaisance au rythme de mélodies enivrantes !

Des musiciens talentueux vous accompagneront tout au long de la soirée, créant une ambiance festive et conviviale. Laissez-vous transporter par la magie de la musique et profitez d’un déballage des commerçants, d’une soirée à thème avec Pinchfloyd et son soundsystem solaire une soirée inoubliable grâce à l’association des commerçants « En plein coeur ».

16/07 La French, chante avec nous !

23/07 Disco paillettes

06/08 Latina .

Avenue Gambetta Avenue Gambetta et Cours Lamarque Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97 tourisme@arcachon.com

English : Les mercredis en fête déambulation musicale

German : Les mercredis en fête déambulation musicale

Italiano :

Espanol : Les mercredis en fête déambulation musicale

L’événement Les mercredis en fête déambulation musicale Arcachon a été mis à jour le 2025-07-05 par OT Arcachon