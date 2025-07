Les Mercredis en fête du port vente artisanale et concert Saint-Vaast-la-Hougue

mercredi 16 juillet 2025.

Les Mercredis en fête du port vente artisanale et concert

Le Port Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Début : 2025-07-16 15:00:00

fin : 2025-07-16 19:00:00

2025-07-16

Les mercredis en fête du port du du 9 juillet au 27 août.

Place Général de Gaulle (sur le port) // (le 30 juillet à la Hougue).

15h à 19h exposition et vente artisanale.

21h à 23h concert -> le 16/07 Manu Savinelli Le dépanneur (musique du Québec).

Organisation: Ville de St Vaast-la-Hougue et association Lorastel.

Le Port Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 54 10 14 philippe.leborgne@saintvaastlahougue.fr

English : Les Mercredis en fête du port vente artisanale et concert

Wednesdays in the harbor from July 9 to August 27.

Place Général de Gaulle (on the port) // (July 30 at La Hougue).

3pm to 7pm: craft show and sale.

9pm to 11pm: concert -> 16/07: Manu Savinelli Le dépanneur (Quebec music).

Organized by Ville de St Vaast-la-Hougue and association Lorastel.

German :

Les mercredi en fête du port du 9 juillet au 27 août.

Place Général de Gaulle (am Hafen) // (am 30. Juli in La Hougue).

15h bis 19h: Ausstellung und Verkauf von Kunsthandwerk.

21h bis 23h: Konzert -> am 16/07: Manu Savinelli Le dépanneur (Musik aus Québec).

Organisation: Stadt St Vaast-la-Hougue und Verein Lorastel.

Italiano :

Mercoledì di festa al porto dal 9 luglio al 27 agosto.

Place Général de Gaulle (sul porto) // (il 30 luglio a La Hougue).

dalle 15.00 alle 19.00: mostra e vendita di artigianato.

dalle 21.00 alle 23.00: concerto -> 16/07: Manu Savinelli Le dépanneur (musica del Quebec).

Organizzato dalla città di St Vaast-la-Hougue e dall’associazione Lorastel.

Espanol :

Fiestas portuarias los miércoles del 9 de julio al 27 de agosto.

Place Général de Gaulle (en el puerto) // (el 30 de julio en La Hougue).

de 15:00 a 19:00 h: exposición y venta de artesanía.

de 21:00 a 23:00 h: concierto -> 16/07: Manu Savinelli Le dépanneur (música quebequense).

Organizado por el ayuntamiento de St Vaast-la-Hougue y la asociación Lorastel.

L’événement Les Mercredis en fête du port vente artisanale et concert Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2025-07-06 par OT Cotentin Le Val de Saire