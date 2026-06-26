Les Mercredis en fête du port vente artisanale et concert Saint-Vaast-la-Hougue
Les Mercredis en fête du port vente artisanale et concert Saint-Vaast-la-Hougue mercredi 5 août 2026.
Saint-Vaast-la-Hougue
Les Mercredis en fête du port vente artisanale et concert
Le Port Saint-Vaast-la-Hougue Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:00:00
fin : 2026-08-05 23:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Les mercredis en fête du port du du 8 juillet au 26 août 2026
Place Général de Gaulle sur le port ; sauf le 29 juillet à la Hougue de 15h à 19h, concert à 17h.
15h à 20h exposition et vente artisanale.
21h concert.
Organisation Ville de St Vaast-la-Hougue et association Lorastel. .
Le Port Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 54 10 14 philippe.leborgne@saintvaastlahougue.fr
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English : Les Mercredis en fête du port vente artisanale et concert
L’événement Les Mercredis en fête du port vente artisanale et concert Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cotentin Le Val de Saire
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