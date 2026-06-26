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Les Mercredis en fête du port vente artisanale et concert Saint-Vaast-la-Hougue

Les Mercredis en fête du port vente artisanale et concert Saint-Vaast-la-Hougue

Les Mercredis en fête du port vente artisanale et concert Saint-Vaast-la-Hougue mercredi 19 août 2026.

Adresse
Le Port
Ville
50550 Saint-Vaast-la-Hougue
Département
Manche
Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Saint-Vaast-la-Hougue

Les Mercredis en fête du port vente artisanale et concert

Le Port Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 15:00:00
fin : 2026-08-19 20:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Les mercredis en fête du port du du 8 juillet au 26 août 2026
Place Général de Gaulle sur le port ; sauf le 29 juillet à la Hougue de 15h à 19h, concert à 17h.

15h à 20h exposition et vente artisanale.
21h concert.

Organisation Ville de St Vaast-la-Hougue et association Lorastel.   .

Le Port Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 54 10 14  philippe.leborgne@saintvaastlahougue.fr

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English : Les Mercredis en fête du port vente artisanale et concert

L’événement Les Mercredis en fête du port vente artisanale et concert Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cotentin Le Val de Saire

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