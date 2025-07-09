Les mercredis et vendredis du vigneron Place des Anciens Combattants Saint-Estèphe

Les mercredis et vendredis du vigneron Place des Anciens Combattants Saint-Estèphe mercredi 9 juillet 2025.

Place des Anciens Combattants Maison du Vin Saint-Estèphe Gironde

Gratuit

Gratuit

2025-07-09

fin : 2025-07-09

2025-07-09 2025-07-11 2025-07-16 2025-07-18 2025-07-23 2025-07-25 2025-07-30 2025-08-01 2025-08-06 2025-08-08 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-22

Cette animation proposée par la Maison du Vin de Saint-Estèphe est gratuite et sans réservation.

Elle offre aux visiteurs un moment privilégié de rencontre et de partage avec les viticulteurs et d’échanger avec eux sur leur savoir-faire, sur les caractéristiques et la typicité des vins de Saint-Estèphe.

Une expérience enrichissante tant pour les participants néophytes ou avertis que pour les viticulteurs qui s’informent des interrogations du public et de sa perception des vins de l’appellation.

Selon un calendrier préétabli, à tour de rôle, les vignerons se déplaceront pour présenter leurs vins tous les mercredis et vendredis . .

