Les mercredis gourmands Coussegrey

Les mercredis gourmands Coussegrey mercredi 27 août 2025.

Les mercredis gourmands

7 route de Prusy Coussegrey Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-27 16:00:00

fin : 2025-08-27

Date(s) :

2025-08-27

Les mercredis de juillet et août COUSSEGREY Les mercredis gourmands. 7 route de Prusy, 10210 Coussegrey

Goûters glacés à partir de 16h

Informations La Ferme des Damoiselles, 7 route de Prusy 10210 Coussegrey, +33 (0)6 63 09 55 15, https://mademoiselle-chevre.com/ .

7 route de Prusy Coussegrey 10210 Aube Grand Est +33 6 63 09 55 15

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les mercredis gourmands Coussegrey a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance