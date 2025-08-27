Les mercredis gourmands Coussegrey
Les mercredis de juillet et août COUSSEGREY Les mercredis gourmands. 7 route de Prusy, 10210 Coussegrey
Goûters glacés à partir de 16h
Informations La Ferme des Damoiselles, 7 route de Prusy 10210 Coussegrey, +33 (0)6 63 09 55 15, https://mademoiselle-chevre.com/ .
