Les mercredis guinguette à Saint-Céré Saint-Céré

Jardin Public Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 18:30:00

fin : 2025-08-06 00:00:00

Date(s) :

2025-07-09 2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20

Au coeur de ce concept, une scène accueille des artistes d’ici et d’ailleurs ainsi qu’un food-truck qui, pour l’occasion, propose une terrasse et des produits locaux issus du circuit court

Au coeur de ce concept, une scène accueille des artistes d’ici et d’ailleurs ainsi qu’un food-truck qui, pour l’occasion, propose une terrasse et des produits locaux issus du circuit court. « Pour cette aventure nous revenons aux origines de la guinguette avec une recette simple un endroit convivial et festif mélangeant les genres, les générations et les origines. »

Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les faims, et à toute heure !

Rendez-vous dès le 9 juillet à partir de 18 heures 30, tous les ingrédients seront là pour faire de vos mercredis des moments incontournables de partage …. .

Jardin Public Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 10 01 10

English :

This summer, the municipality of Saint-Céré is putting its ideas, energy and motivation to work to bring you a new and original event: « Les mercredis guinguette à Saint-Céré ». An ephemeral guinguette sets up in the public garden for the evening, where you can dance, meet up with family and friends and share a moment of conviviality.

At the heart of the concept is a stage featuring artists from near and far, and a food-truck offering a terrace and local produce

German :

Diesen Sommer setzt die Gemeinde Saint-Céré ihre Ideen, ihre Energie und ihre Motivation ein und bietet Ihnen eine neue und originelle Veranstaltung an: « Les mercredidis guinguette à Saint-Céré » (Mittwochs Heurigen in Saint-Céré). Ein vorübergehender Heuriger wird im öffentlichen Garten für die Dauer des Abends eingerichtet, um zu tanzen, sich mit der Familie oder mit Freunden zu treffen und einen Moment der Geselligkeit zu teilen.

Im Zentrum dieses Konzepts steht eine Bühne, auf der Künstler von hier und anderswo auftreten, sowie ein Food-Truck, der zu diesem Anlass eine Terrasse und lokale Produkte aus dem kurzen Kreislauf anbietet

Italiano :

Quest’estate, il Comune di Saint-Céré mette in campo idee, energia e motivazione per proporre un evento nuovo e originale: « Les mercredis guinguette à Saint-Céré ». Una guinguette effimera sarà allestita nel giardino pubblico per la sera per far ballare le persone, farle incontrare con la famiglia e gli amici e condividere un momento di convivialità.

Al centro del concept, un palco con artisti vicini e lontani e un food-truck che, per l’occasione, offrirà una terrazza e prodotti locali del circuito corto

Espanol :

Este verano, el ayuntamiento de Saint-Céré pone en marcha sus ideas, su energía y su motivación para ofrecerle un evento nuevo y original llamado « Les mercredis guinguette à Saint-Céré ». Una guinguette efímera se instalará por la noche en el jardín público para hacer bailar a la gente, reunirse con familiares y amigos y compartir un momento de convivencia.

En el centro del concepto, un escenario con artistas de cerca y de lejos, así como un food-truck que, para la ocasión, ofrece una terraza y productos locales del circuito corto

