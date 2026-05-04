Les Mercredis Jazz Loire les Marais Loire-les-Marais
Les Mercredis Jazz Loire les Marais Loire-les-Marais mercredi 12 août 2026.
Loire-les-Marais
Les Mercredis Jazz Loire les Marais
Parking salle polyvalente Loire-les-Marais Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 16:00:00
fin : 2026-08-12 21:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Les Mercredis Jazz vous font découvrir la commune de Loire Les Marais . Au programme Balade-découverte et rencontres et concert Antoine Delaunay A french Songbook
.
Parking salle polyvalente Loire-les-Marais 17870 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 17 80 musiquesactuelles@agglo-rochefortocean.fr
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English : Jazz Wednesdays Loire les Marais
Jazz Wednesdays invite you to discover the town of Loire Les Marais. On the programme: a guided tour, meet-and-greets, and a concert by Antoine Delaunay: ‘A French Songbook’
L’événement Les Mercredis Jazz Loire les Marais Loire-les-Marais a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan