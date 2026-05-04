Les Mercredis Jazz Lussant Lussant
Les Mercredis Jazz Lussant Lussant mercredi 26 août 2026.
Lussant
Les Mercredis Jazz Lussant
Salle Les Halles et terrain en herbe derrière l’église Lussant Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 17:00:00
fin : 2026-08-26 21:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Les Mercredis Jazz vous font découvrir Lussant . Au programme Démonstration sportive , exposition et concert Rachel Hugard Chansons Swing .
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Salle Les Halles et terrain en herbe derrière l’église Lussant 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 17 80 musiquesactuelles@agglo-rochefortocean.fr
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English : Jazz Wednesdays Lussant
Jazz Wednesdays invite you to discover Lussant. On the programme: a sports demonstration, an exhibition and a concert by Rachel Hugard: ‘Swing Songs’.
L’événement Les Mercredis Jazz Lussant Lussant a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan