Lussant

Les Mercredis Jazz Lussant

Salle Les Halles et terrain en herbe derrière l’église Lussant Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 17:00:00

fin : 2026-08-26 21:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Les Mercredis Jazz vous font découvrir Lussant . Au programme Démonstration sportive , exposition et concert Rachel Hugard Chansons Swing .

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Salle Les Halles et terrain en herbe derrière l’église Lussant 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 17 80 musiquesactuelles@agglo-rochefortocean.fr

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English : Jazz Wednesdays Lussant

Jazz Wednesdays invite you to discover Lussant. On the programme: a sports demonstration, an exhibition and a concert by Rachel Hugard: ‘Swing Songs’.

L’événement Les Mercredis Jazz Lussant Lussant a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan