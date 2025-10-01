Les mercredis-jeux Aire-sur-l’Adour

Médiathèque Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

14H > 16H
Médiathèque d’Aire
Dès 6 ans
Un rendez-vous consacré aux jeux classiques pour les joueurs débutants ou confirmés !   .

Médiathèque Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04 

