Les mercredis-jeux Aire-sur-l’Adour
Les mercredis-jeux Aire-sur-l’Adour mercredi 21 janvier 2026.
Les mercredis-jeux
Médiathèque Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-21
Date(s) :
2026-01-21
14H > 16H
Les mercredis-jeux
Médiathèque d’Aire
Dès 6 ans
Un rendez-vous consacré aux jeux classiques pour les joueurs débutants ou confirmés ! .
Médiathèque Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les mercredis-jeux Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-01-06 par Tourisme Aire Eugénie