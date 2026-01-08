Les mercredis-jeux Aire-sur-l’Adour

Les mercredis-jeux Aire-sur-l’Adour mercredi 21 janvier 2026.

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-21

2026-01-21

14H > 16H
Dès 6 ans
Un rendez-vous consacré aux jeux classiques pour les joueurs débutants ou confirmés !   .

Médiathèque Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04 

