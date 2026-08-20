AGENDA · Aire-sur-l'Adour
Les Mercredis Jeux Aire-sur-l’Adour
mercredi 23 septembre 2026 · Aire-sur-l'Adour
Informations pratiques
Aire-sur-l’Adour
Les Mercredis Jeux
Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 16:00:00
fin : 2026-09-23 18:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Un rendez vous consacré aux jeux de société pour les joueurs débutants ou confirmés
Dès 6 ans .
Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04
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English : Les Mercredis Jeux
L’événement Les Mercredis Jeux Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-08-20 par Tourisme Aire Eugénie
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