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Les Mercredis Jeux Aire-sur-l’Adour

mercredi 18 novembre 2026 · Aire-sur-l'Adour

Les Mercredis Jeux Aire-sur-l’Adour

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Passage des Cultures
Ville
40800 Aire-sur-l'Adour
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Aire-sur-l’Adour

Les Mercredis Jeux

Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 16:00:00
fin : 2026-11-18 18:00:00

Date(s) :
2026-11-18

Un rendez vous consacré aux jeux de société pour les joueurs débutants ou confirmés
Dès 6 ans   .

Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04 

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English : Les Mercredis Jeux

L’événement Les Mercredis Jeux Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-08-20 par Tourisme Aire Eugénie

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