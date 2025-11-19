Les mercredis jeux de société Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris

Les mercredis jeux de société Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris mercredi 19 novembre 2025.

Experts ou néophytes, adultes ou enfants, venez vous affronter dans la bonne humeur !

Le mercredi 19 novembre 2025

de 15h30 à 17h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-19T16:30:00+01:00

fin : 2025-11-19T18:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-19T15:30:00+02:00_2025-11-19T17:30:00+02:00

Bibliothèque Jean d’Ormesson 3 rue de Lisbonne 75008 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jean-d-ormesson-1704 +33144907545 bibliotheque.jeandormesson@paris.fr