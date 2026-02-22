Les mercredis jeux de société Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris

Experts ou néophytes, adultes ou enfants, venez vous affronter dans la bonne humeur !

Le mercredi 11 mars 2026

de 15h30 à 17h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-11T16:30:00+01:00

fin : 2026-03-11T18:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-11T15:30:00+02:00_2026-03-11T17:30:00+02:00

Bibliothèque Jean d’Ormesson 3 rue de Lisbonne 75008 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jean-d-ormesson-1704 +33144907545 bibliotheque.jeandormesson@paris.fr



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Jean d’Ormesson et trouvez le meilleur itinéraire

