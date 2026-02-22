Les mercredis jeux de société Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris
Les mercredis jeux de société Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris mercredi 11 mars 2026.
Experts ou néophytes, adultes ou enfants, venez vous affronter dans la bonne humeur !
Le mercredi 11 mars 2026
de 15h30 à 17h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-11T16:30:00+01:00
fin : 2026-03-11T18:30:00+01:00
Date(s) : 2026-03-11T15:30:00+02:00_2026-03-11T17:30:00+02:00
Bibliothèque Jean d’Ormesson 3 rue de Lisbonne 75008 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jean-d-ormesson-1704 +33144907545 bibliotheque.jeandormesson@paris.fr
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Jean d’Ormesson et trouvez le meilleur itinéraire